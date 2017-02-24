TÜRKİYE ISRARCI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın dile getirdiği bu talep resmi olarak da NATO dokümanlarına girmiş oldu. Türkiye'nin tüm ısrarına rağmen Almanya ve İngiltere'nin ise buna yanaşmadığı ifade edildi. Ege Misyonu'nun sona ermesiyle birlikte NATO gücü, Ege Denizi'nden çıkacak. Halen NATO misyonunun üstlendiği kaçak geçişlerle mücadeleyi tek başına yürütmek zorunda kalan Türkiye'nin bu talebinin arkasında, fiili olarak herhangi bir görev yapmayan yabancı askeri gemilerin kara sularında bulunmasını istemediği öğrenildi.
ZAMANLA KADÜK KALDI
Türkiye ve Almanya'nın girişimiyle NATO, mülteci akınıyla mücadele kapsamında Ege Denizi'ne bir görev gücü göndermişti. Bu güç Şubat 2016'dan itibaren Ege sularında görev yürütüyordu. Almanya öncülüğünde Avrupa ile mülteci sorunun çözümünde geri kabul anlaşması dahil çok sayıda tedbirden biri olarak gündeme getirilen NATO Ege misyonu, zamanla "kadük" durumda kaldı. O günden bugüne Ege'den kaçak yollarla Avrupa'ya geçişlerin yüzde 90'lık bölümü Türk Sahil Güvenlik gücü tarafından engellendi. Yunanistan, kaçak geçmeye çalışanların yüzde 7'lik bölümünü engellerken NATO gücü ise sadece yüzde 3 oranında katkı sunabildi. Bu süreçte Avrupa da, hem mülteci sorununun çözümünde hem de Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik taahhütlerinin tamamını yerine getirmedi.
ARTIK GERİ ÇEKİN
Türkiye, NATO gücünün geri çekilmesi konusundaki eğilimini 2016'nın son çeyreğinden itibaren dile getirdi. Türkiye'nin ısraına karşın NATO henüz Ege Denizi'ni terketmeye yanaşmıyor. Özellikle İngiltere ve Almanya'nın bu gücün devamını istedikleri belirtiliyor
Kaynak:Yeni Şafak
kalan karakter 1000
ne işiniz var EGE de, KARADENİZ de?
Onlar mültecileri değil bizi engellemek için oradalar.
sizde bu gemilere yapilan bütün Logistik destegi kesin...Antlasmanin iptal edildigini resmi olarak aciklayin....ve türk sularina giren izinsiz gemilere müdahele edilecegini aciklayin...o Zaman gitmek zorunda kalicaklar....o gemilerin gercek amaci gerektiginde bize müdahele olabilr...cünkü...Türk mileleti artik Natoya güvenmiyor.
Derhal çıksınlar, terörist koruyucuları pislikler, Sayın Bakanım doğru bir karar ama geç kalındı, incirlik üssünde ki amerikalıları da kovun Sayın Bakanım.
bu haçlıları zaten ege ye sokmakla hata ettik. acil pislik ingiliz ve ALMANLARI atın. rusya kırımdan çıkmalı ki bu pislik haçlılarıda karadenize sokmayalım.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.