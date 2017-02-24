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Bakan Işık: 'den çıksın

, Brüksel'de katıldığı toplantıda 'nun Denizi'nden kadük kaldığını ve artık çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Işık: NATO Egeden çıksın
Türkiye, yeni yılla birlikte her toplantısında dile getirdiği " misyonunu bitirelim" çağrısını son olarak bir hafta önce Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında yineledi. Türkiye, Ege Denizi'nde yasadışı göçmen geçişlerine karşı oluşturulan NATO misyonunun bitirilmesini istedi.

TÜRKİYE ISRARCI
'ın dile getirdiği bu talep resmi olarak da NATO dokümanlarına girmiş oldu. Türkiye'nin tüm ısrarına rağmen Almanya ve İngiltere'nin ise buna yanaşmadığı ifade edildi. Ege Misyonu'nun sona ermesiyle birlikte NATO gücü, Ege Denizi'nden çıkacak. Halen NATO misyonunun üstlendiği kaçak geçişlerle mücadeleyi tek başına yürütmek zorunda kalan Türkiye'nin bu talebinin arkasında, fiili olarak herhangi bir görev yapmayan yabancı askeri gemilerin kara sularında bulunmasını istemediği öğrenildi.

ZAMANLA KADÜK KALDI
Türkiye ve Almanya'nın girişimiyle NATO, mülteci akınıyla mücadele kapsamında Ege Denizi'ne bir görev gücü göndermişti. Bu güç Şubat 2016'dan itibaren Ege sularında görev yürütüyordu. Almanya öncülüğünde Avrupa ile mülteci sorunun çözümünde geri kabul anlaşması dahil çok sayıda tedbirden biri olarak gündeme getirilen NATO Ege misyonu, zamanla "kadük" durumda kaldı. O günden bugüne Ege'den kaçak yollarla Avrupa'ya geçişlerin yüzde 90'lık bölümü Türk Sahil Güvenlik gücü tarafından engellendi. Yunanistan, kaçak geçmeye çalışanların yüzde 7'lik bölümünü engellerken NATO gücü ise sadece yüzde 3 oranında katkı sunabildi. Bu süreçte Avrupa da, hem mülteci sorununun çözümünde hem de Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik taahhütlerinin tamamını yerine getirmedi.

ARTIK GERİ ÇEKİN
Türkiye, NATO gücünün geri çekilmesi konusundaki eğilimini 2016'nın son çeyreğinden itibaren dile getirdi. Türkiye'nin ısraına karşın NATO henüz Ege Denizi'ni terketmeye yanaşmıyor. Özellikle İngiltere ve Almanya'nın bu gücün devamını istedikleri belirtiliyor

Kaynak:Yeni Şafak
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 08:25
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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birsu birsu

ne işiniz var EGE de, KARADENİZ de?

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evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 13:02
Gitsinler Tabi Gitsinler Tabi

Onlar mültecileri değil bizi engellemek için oradalar.

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evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 12:09
taka41 taka41

sizde bu gemilere yapilan bütün Logistik destegi kesin...Antlasmanin iptal edildigini resmi olarak aciklayin....ve türk sularina giren izinsiz gemilere müdahele edilecegini aciklayin...o Zaman gitmek zorunda kalicaklar....o gemilerin gercek amaci gerektiginde bize müdahele olabilr...cünkü...Türk mileleti artik Natoya güvenmiyor.

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evet8
hayır0
cevapla 24.02.2017 11:09
FatihSultan23 FatihSultan23

Derhal çıksınlar, terörist koruyucuları pislikler, Sayın Bakanım doğru bir karar ama geç kalındı, incirlik üssünde ki amerikalıları da kovun Sayın Bakanım.

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evet8
hayır0
cevapla 24.02.2017 11:06
MEHMET MEHMET

bu haçlıları zaten ege ye sokmakla hata ettik. acil pislik ingiliz ve ALMANLARI atın. rusya kırımdan çıkmalı ki bu pislik haçlılarıda karadenize sokmayalım.

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evet8
hayır0
cevapla 24.02.2017 09:18
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