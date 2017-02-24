Asansör engeli

Karabük'te 2007'de hak sahiplerine teslim edilen TOKİ konutlarındaki 17 binanın asansörleri, yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle 8 ay önce mühürlendi. 7 katlı binalarda oturan yaklaşık 30 engelliden bazıları 8 aydır içeride hapis hayatı yaşarken bazıları da yakınlarının sırtında, kucağında evlerine girip çıkabiliyor. Kendisi yüzde 70 fiziksel engelli olan Mehmet Demirkol, bedensel ve zihinsel engelli 10 yaşındaki oğlu Berat Demirkol'u kucağında taşıyarak evden çıkardığını söyledi. Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel "TOKİ, 'Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyor. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, TOKİ Başkanıma sesleniyorum. Bu insanlarla ilgilensinler" dedi.