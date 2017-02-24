Yol Durumu
  1. Kadın dayanışması
  2. İzdivaç takipte

Asansör engeli

Asansör engeli
Karabük'te 2007'de hak sahiplerine teslim edilen TOKİ konutlarındaki 17 binanın asansörleri, yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle 8 ay önce mühürlendi. 7 katlı binalarda oturan yaklaşık 30 engelliden bazıları 8 aydır içeride hapis hayatı yaşarken bazıları da yakınlarının sırtında, kucağında evlerine girip çıkabiliyor. Kendisi yüzde 70 fiziksel engelli olan Mehmet Demirkol, bedensel ve zihinsel engelli 10 yaşındaki oğlu Berat Demirkol'u kucağında taşıyarak evden çıkardığını söyledi. Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel "TOKİ, 'Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyor. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, TOKİ Başkanıma sesleniyorum. Bu insanlarla ilgilensinler" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar