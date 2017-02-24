AP, teröristlerin oyuncağı olduklarını kabul etti

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda FETÖ'ye yakın lobi kuruluşlarının olumsuz etkisinin olduğunu söylediği öğrenildi.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kati Piri, TBMM'deki bazı komisyon başkanları ile de görüştü. Bu görüşmelerde Avrupa Parlamentosunun kasım ayında aldığı Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasının kararının arkasında FETÖ'nün olduğu tespiti yapıldı.

AP Türkiye raportörü Piri'nin görüşmelerde bu kararın alınmasında FETÖ'nün etkili olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Piri'nin Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin dondurulması kararında Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, tutuklu gazeteciler ve OHAL uygulamalarını gerekçe göstererek, "Türkiye ile AB ilişkilerinde gelinen noktayı sadece AP'ye yüklemeyin. Avrupa Parlamentosu nezdinde Gülen'nin büyük bir lobi faaliyeti var. Bu kararın alınmasında sizin düşmanlarınızın etkisi oldu. Örneğin, TUSKON ve Zaman gazetesinin temsilcileri sürekli AP'de lobi yaptı" dediği öğrenildi.

Türkiye'nin haberine göre; Komisyon başkanları ile görüşmesinde tutuklu HDP'li milletvekillerini de gündeme getiren Piri'ye AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. AK Partililer Piri'ye "HDP'yi PKK'dan bağımsız değerlendiremezsiniz. Aralarında kan bağının olduğunu siz de biliyorsunuz. Onları demokrasi savaşçısı gibi göstermeniz doğru değil. Asıl demokrasi savaşını biz veriyoruz. Yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Son olarak Viranşehir'de 11 yaşındaki bir çocuk patlama nedeniyle hayatını kaybetti. Türk kamuoyunda sizin PKK'yı desteklediğiniz algısı var. Bu tavırlarınız nedeniyle HDP'ye verdiğiniz destek PKK'ya verilmiş gibi algılanıyor" dedi. Piri ise, PKK'nın Avrupa için de bir terör örgütü olduğunu söyledi.