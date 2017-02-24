Yol Durumu
  1. Hulusi Akar'dan kritik El Bab açıklaması
  2. Suriye sınırına askeri sevkiyat

'ya üs için ilk ekip yola çıktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan 9 kişilik ilk ekip bugün yola çıktı. Fizibilite çalışmaları için kasım ayında daha geniş bir heyet yeniden Antarktika'ya gidecek" açıklamasında bulundu.

Antarktikaya üs için ilk ekip yola çıktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan 9 kişilik ilk ekibin bugün yola çıktığını belirtti.

Özlü, yazılı açıklamasında, ilgili kanun tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardından Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan ilk ekibin bugün yola çıktığını bildirdi.

Özlü, 9 kişiden oluşan teknik heyetin önce hava yolu ile Arjantin'e gideceğini belirterek, "Heyet daha sonra oradan kiralanan buzkıran gemisi ile deniz yoluyla Antarktika kıtasına geçecek. Araştırma ekibi Antarktika'da 'nin kuracağı bilim üssü için fizibilite çalışmalarına başlayacak. Bilimsel araştırmalar da yapacak olan heyet, nisan ayının ilk haftasında yurda dönecek." ifadelerini kullandı.

Fizibilite çalışmaları için hava şartlarının uygun olduğu kasım ayında daha geniş bir heyetin yeniden Antarktika'ya gideceğini kaydeden Özlü, kutup çalışmaları kapsamında "Türkiye Kutup Araştırmaları Merkezi"nin kurulması çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Etiketler: , ,
  • 24 Şubat 2017, Cuma 18:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar