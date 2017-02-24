Alkol alıp bıçakladılar

Konya'da dün Murat T., (20) Bayram K. (22) ve Hasan Şengönül (64) alkol almaya başladı. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Gençler, yaşlı adamı dövüp 15 yerinden bıçakladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.