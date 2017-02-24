Ağlatan karar

İnsan hayatına ucuz fatura çıkartıldı! Fatih Yılmazer'i öldüren sanık 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Korkunç olay, Bolu'da Haziran 2016'da yaşandı. TOKİ konuklarının su tesisatını yapan taşeron firmanın sahibi Fatih Yılmazer (24), müteahhit Ergin Keleş ile alacak meselesi yüzünden tartıştı. Öfkelenen Keleş, Yılmazer'i göğsünden bıçakladı. Genç adam olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Tutuklanan katil hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açıldı. Ergin Keleş, dün karar duruşması için Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Fatih Yılmazer'in babası Nevzat, annesi İmran ve eşi Esra Yılmazer de katıldı.



'DAHA 3 YILLIK EVLİYDİK'

Duruşmada söz alan anne İmran Yılmazer, "Tavuk keser gibi benim çocuğumun kanını çıkardılar. Müebbet hapisle ya da idamla cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Ölen gencin eşi Esra Yılmazer de "3 yıllık evliydik. Zor şartlarda evlendik. Henüz 24 yaşındaydı. İçimdeki yangın hala sönmedi" diye feryat etti. Sanığın avukatı Kemal Altunay ise olayın meşru müdafaa sınırları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.



CEZA MÜEBBETTEN 10 YILA İNDİ

Mahkeme, önce sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Suçun ağır tahrik altında işlendiğine kanaat getiren mahkeme, sanığın iyi halini de göz önüne alarak Keleş'e 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Kararı duyan Yılmazer'in eşi ve annesi, baygınlık geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Yılmazer'in eşi Esra yılmazer, karara tepki gösterdi. Gözyaşlarını tutamayan genç kadın, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Esra Yılmaz, "Nerede adalet. Adaletin bu mu dünya" dedi. Genç kadın kararı temyiz edeceklerini de sözlerine ekledi.



