Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar

Antalya Kepez'deki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşire ve hasta bakıcılar, ölüm-kalım savaşı veren hastanın yanında halay çekip göbek attı. Skandal görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin, 23 Aralık 2013 tarihinde çekildiği ortaya çıktı. Hastane sahibi Hüseyin Sarı, yoğun bakımda göbek atan personelin olaydan kısa süre sonra işten çıkartıldığını açıkladı. 4 yıl önce çekildiği belirtilen görüntülerden ilk kez haberdar olduklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise skandal videoyla ilgili inceleme başlattıklarını vurguladı.