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Tehdit sonrası koruma verildi

Tehdit sonrası koruma verildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye ölüm tehdidi nedeniyle koruma verildi. Böke, önceki akşam katıldığı bir televizyon programına tehdit telefonu geldi. Kimliği bilinmeyen şahıs "Böke evine gidemeyecek" ifadesini kullanınca, kanal yönetimi emniyetle irtibat kurdu. Ardından Sayek Böke'yi terörle mücadele ekiplerinin havaalanına götürdüğü öğrenildi. Sözcüsü Ankara'ya indiğinde de kendisini 8 araçtan oluşan bir polis konvoyu karşıladı. Evine kadar götürülen Böke'ye evine geçmesine, apartman tümüyle kontrol edildikten sonra izin verildi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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