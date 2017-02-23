Tehdit sonrası koruma verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı veParti Sözcüsü Selin Sayek Böke'yeölüm tehdidi nedeniyle koruma verildi.Böke, önceki akşam katıldığı birtelevizyon programına tehdit telefonugeldi. Kimliği bilinmeyen şahıs "Bökeevine gidemeyecek" ifadesinikullanınca, kanal yönetimi emniyetleirtibat kurdu. Ardından Sayek Böke'yiterörle mücadele ekiplerininhavaalanına götürdüğü öğrenildi. CHPSözcüsü Ankara'ya indiğinde de kendisini8 araçtan oluşan bir polis konvoyukarşıladı. Evine kadar götürülenBöke'ye evine geçmesine, apartmantümüyle kontrol edildiktensonra izin verildi.
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