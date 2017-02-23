Suriyelilere vatandaşlık verilecek mi?

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan'a kadar Suriyelilere vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı.



VALİNİN SÖZLERİ YANLIŞ YORUMLANDI

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Suriyelilerle ilgili vatandaşlık dosyalarının Ankara'ya gönderildiği yönündeki açıklaması bazı haber ajansları tarafından Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı şekilde yorumlandı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Şahin, vatandaşlık verilmeye başlanmadığını sadece dosyaların Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

16 NİSANDAN SONRA

Şahin'in açıklamaları sonrası ise Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.