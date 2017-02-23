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lere verilecek mi?

, 16 Nisan'a kadar lere verilmeyeceğini açıkladı.

Suriyelilere vatandaşlık verilecek mi?

, 16 Nisan'a kadar lere verilmeyeceğini açıkladı.

VALİNİN SÖZLERİ YANLIŞ YORUMLANDI
'in Suriyelilerle ilgili vatandaşlık dosyalarının Ankara'ya gönderildiği yönündeki açıklaması bazı haber ajansları tarafından Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı şekilde yorumlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Şahin, vatandaşlık verilmeye başlanmadığını sadece dosyaların Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

16 NİSANDAN SONRA
Şahin'in açıklamaları sonrası ise Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.

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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 13:54
YORUMLAR 27 yorum yapıldı

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Fatin Fatin

Vatandaşlik verılmesı ıçınde halkasorulsun referandumgıbı mesele

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.02.2017 22:08
birkan birkan

türkiye suriyeye niye girdi orada güvenlik bölgeleri oluşturuldu Suriyeliler oralara yerleştirilsin ülkesine dönüş yapsın vatandaşlık verilmesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 23.02.2017 18:49
SEVİM SEVİM

YARDIMA EVET VATANDAŞLIK VERİLMESİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 23.02.2017 18:47
hasan hasan

yorumları okudum takvim yöneticileri lütfen hükümete yazılan bu yorumları iletin bende vatandaşlık verilmesini istemem

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 23.02.2017 18:47
AYLİN AYLİN

NE VATANDAŞLIĞI YA KARŞIYIM

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 23.02.2017 17:46
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