Suriyelilere vatandaşlık verilecek mi?

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 16 Nisan'a kadar Suriyelilere vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı.
VALİNİN SÖZLERİ YANLIŞ YORUMLANDI
İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Suriyelilerle ilgili vatandaşlık dosyalarının Ankara'ya gönderildiği yönündeki açıklaması bazı haber ajansları tarafından Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı şekilde yorumlandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Şahin, vatandaşlık verilmeye başlanmadığını sadece dosyaların Ankara'ya gönderildiğini söyledi.
16 NİSANDAN SONRA
Şahin'in açıklamaları sonrası ise Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.
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Vatandaşlik verılmesı ıçınde halkasorulsun referandumgıbı mesele
türkiye suriyeye niye girdi orada güvenlik bölgeleri oluşturuldu Suriyeliler oralara yerleştirilsin ülkesine dönüş yapsın vatandaşlık verilmesin
YARDIMA EVET VATANDAŞLIK VERİLMESİN
yorumları okudum takvim yöneticileri lütfen hükümete yazılan bu yorumları iletin bende vatandaşlık verilmesini istemem
NE VATANDAŞLIĞI YA KARŞIYIM
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