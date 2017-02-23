Sporla eridi

İngiltere'de yaşayan Altan Öğretici (34), fastfood zincirleri olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan bu yana sağlıksız beslendi. 2 yıl önce tartıya çıktığında ibre 250 kiloyu gösterdi. O günden sonra zayıflamaya karar verdi. Türkeye'ye geldi. Doktor Gürkan Kubilay sayesinde diyete girdi. Sporla da zayıflama sürecini destekledi. 21 ayda 140 kilo verdi. 90 kilo olararak yaşamına devam eden Öğretici, "Kilolardan kurtulunca hayatım değişti" dedi.