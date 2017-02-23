Sporla eridi

İngiltere'de yaşayan Altan Öğretici(34), fastfood zincirleri olan bir aileninçocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundanbu yana sağlıksız beslendi. 2 yıl öncetartıya çıktığında ibre 250 kiloyu gösterdi.O günden sonra zayıflamaya kararverdi. Türkeye'ye geldi. Doktor GürkanKubilay sayesinde diyete girdi. Sporlada zayıflama sürecini destekledi. 21ayda 140 kilo verdi. 90 kilo olararak yaşamınadevam eden Öğretici, "Kilolardankurtulunca hayatım değişti" dedi.
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