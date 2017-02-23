Halep'in kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Bab ilçesi, Ocak 2014'ten beri terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi.

TSK ve ÖSO, ilçeyi alarak terör örgütü DEAŞ'ı sınırdan 30-35 kilometre uzağa geriletmiş oldu.

Böylece, Türkiye'nin Suriye sınırındaki topraklarının, DEAŞ'ın füze menzilinin dışına çıkması sağlandı.

PKK'NIN "TERÖR KORİDORU"NA DARBE VURULDU

Terör örgütü PYD/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısında hakim olduğu bölgeler ile doğusundaki parçayı birleştirebilmesi için Bab'ı alması gerekiyordu.

Bab'ın alınması, PKK'nın Türkiye için çok daha büyük bir tehdide dönüşmesine büyük ölçüde set çekmiş oldu.





GÜVENLİ BÖLGE HEDEFİNE YAKLAŞILDI

Türkiye'nin sınırı başındaki terör tehditlerini arındırmak amacıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki hedeflerden biri de Suriye'nin kuzeyinde sivillerin güven içinde yaşayabileceği bir alan oluşturulması.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Güvenli bölge için çalışma yapıyoruz. Doğu ayağında Cerablus, batı ayağında El-Rai (Çobanbey) vardır. Güneye doğru Dabık halloldu. El-Bab hallolmak üzere. Sonraki süreçte doğuya yönelik Münbiç ve Rakka olayı vardır." demişti.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerlemişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı.

Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.



