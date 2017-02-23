Pittbul’a karşı tabanca

İzmit'te dün emniyet güçleri, hakkında arama kararı bulunan Kadir Açıkel'in yaşadığı eve baskın düzenledi. Açıkel, 'pitbull' cinsi köpeğini polislerin üzerine salarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada panikleyen polisin tabancasından çıkan kurşun Kadir Açıkel'in başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Açıkel, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.