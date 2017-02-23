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Özvahşet!

23 yaşındaki genç, borç para vermeyen arkadaşını öldürüp ormanlık alana gömdü. İkilinin birkaç gün önce özçekim yaptığı ortaya çkıtı...

Özvahşet!
Kan donduran olay Konya'da yaşandı. Kendi atölyesinde av tüfeği üreten Yusuf Zor (23) sürekli borç para alışverişi yaptığı galerici İbrahim Çakır'dan (31) iş değiştirmek için 150 bin lira istedi. İkili pazar akşamı bir araya geldi. Çakır parasının olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Zor "Sana güvenerek borca girdim, büyükbaş hayvan aldım, umutlarımı çaldın" diyerek Çakır'a av tüfeğiyle ateş açtı. Cesedi arabasının bagajına koyan katil, evinden kazma kürek alarak yola çıktı. Öldürdüğü arkadaşını Antalya'nın Manavgat ilçesine götürmeyi planlayan genç, cesetle yolculuk yapmaktan korktuğu için arkadaşı Mehmet Selvi'yi de yanına aldı. Cesedi Manavgat'a götürüp ormanlık alana gömdü. Olay İbrahim Çakır'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine ortaya çıktı. Zor'un arabasında arama yapan polis, araç içerisindeki kan damlalarını fark edince zanlıyı gözaltına aldı. Yusuf suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan zanlı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. Öldürülen gencin bir süre önce katili ile özçekim yaptığı ortaya çıktı.

Halit TURAN
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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