Ömer Halisdemir davasında kritik gelişme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halisdemir ile ilgili açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mart'a erteledi.
Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ayrıca Ömer Halisdemir davasında Özel Kuvvetler Komutanı Zeki Aksakallı tanık olarak dinlenecek.
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