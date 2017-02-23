Yol Durumu
  1. Kim bu iki sivil
  2. "16 Nisan güçlü bir Türkiye için milat olacak"

Muhabire çirkin saldırı

Muhabire çirkin saldırı
Uluslararası Ana Dili Günü nedeniyle Bangladeş Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantıya katılan Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, SABAH gazetesi muhabiri Selva Ünal'a kafa attı. Ünal, yaşadığı iğrenç saldırıyı şöyle anlattı: Toplantıda Ataöv ile tanıştırıldım. 'Merhaba ben , SABAH gazetesinden' diyerek el sıkıştım. Bunun üzerine Ataöv, sinirli bir şekilde el kol hareketleriyle, 'Öyle bir gazete yok" diye hakaret etti. Ben de 'Öyle bir gazete var. İnsanlar bize güveniyorlar' karşılığını verdim. Bunun üzerine bana kafa attı. 'Belki aklın başına gelir' dedikten sonra toplantıyı terk etti.


Prof. Dr.Türkkaya Ataöv, SABAH gazetesi muhabiri Selva Ünal'a hakaret etti. Ardından da kafa attı.
Etiketler: ,
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar