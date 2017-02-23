Muhabire çirkin saldırı

Uluslararası Ana Dili Günü nedeniyle Bangladeş Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantıya katılan Prof. Dr.Türkkaya Ataöv, SABAH gazetesimuhabiri Selva Ünal'a kafa attı. Ünal, yaşadığı iğrenç saldırıyı şöyle anlattı: Toplantıda Ataöv ile tanıştırıldım. 'Merhaba ben Selva Ünal, SABAH gazetesinden' diyerek el sıkıştım. Bunun üzerine Ataöv, sinirli bir şekilde el kol hareketleriyle, 'Öylebir gazete yok" diye hakaret etti. Ben de 'Öyle bir gazete var. İnsanlar bizegüveniyorlar' karşılığını verdim. Bunun üzerine bana kafa attı. 'Belki aklın başına gelir' dedikten sonra toplantıyı terk etti.
Prof. Dr.Türkkaya Ataöv, SABAH gazetesi muhabiri Selva Ünal'a hakaret etti. Ardından da kafa attı.
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