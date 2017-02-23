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Milletin devleti

Milletin devleti
AK Parti de tarihi dönüşümün startını, 25 Şubat Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın kampanya açılışını yapacağı Ankara Arena'da gerçekleştirilecek. Milletin devlete damgasını vuracağı Türkiye'nin önünü açacak önemli değişikliklerden bazıları şöyle:

İSTİKRAR: Mevcut sistemin koalisyonlara yol açan, istikrarsızlığı tetikleyen yapısı kökten değişecek. Hükümete güvenoyunu millet verecek.

GÜÇLÜ TÜRKİYE: Güçlü hükümet sistemi, Türkiye'yi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek.

KESİNTİSİZ İCRAAT: Devlet yönetiminde çift başlılık dönemi tarihe karışacak. Hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak. Kurumların hızla çalışmasını sağlayan bir işleyiş hakim kılınacak.

MİLLET YÖNETECEK: Devletin gerçek sahibi millet olacak. Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek, darbeler tarihe karışacak. Meclis ve hükümeti, her ikisini de millet seçecek ve denetleyeceği için yasama ve yürütme güçlenecek.

KUVVETLER AYRILIĞI:
Yasama, Yürütme ve Yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı perçinlenecek. Yargı organları durumdan vazife çıkararak yürütmenin ve yasamanın alanına girerek karar vermeyecek. Yetki ve sorumluluk dengesi kurulacak. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olacak.


Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya yöneticileriyle bir araya geldi. Yıldırım, ByLock'cu siyasilerle ilgili soruya cevap verdi: MİT'e sordum, 'Siyasetçi, milletvekili ne varsa getir' dedim. 'Yok bir şey' dedi. Benden bilgi saklıyorlarsa bedelini öderler...
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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