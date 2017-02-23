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Kundakçı yeniden nda

kundakçısının serbest kalmasına itiraz edildi. Savcı, saldırgan hakkında çıkartılmasını istedi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı Mehmet Ali Aligül tekrar na alındı.

Kundakçı yeniden gözaltında

Kadıköy'deki ni kundakladığı gerekçesiyle na alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli M.A.A. hakkında tutuklamaya yönelik çıkarıldı.

Savcılık, şüpheli M.A.A'nın tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A.A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

GÖZALTINA ALINDI
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı Mehmet Ali Aligül tekrar gözaltına alındı.

OLAY
Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kapısında, 20 Şubat'ta gece saatlerinde yangın çıkmış, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi üzerine olayın olduğu belirlenmişti.

Görüntülerden şüphelinin kimliğini belirleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda M.A.A'yı gözaltına almıştı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 20:32
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