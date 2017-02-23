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Komşusunu yedi!

, tartıştığı komşusu Kamile Demirel’in serçe parmağını ısırıp koparttı! Et parçası bulunamadı. Ameliyata alınan Demirel “Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum” diyerek dert yandı...

Komşusunu yedi!
Antalya Kepez'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre kaynak işleri yapan, yapan Demirel ailesi, iş yerinde fazla gürültü yaptı. Komşuları ve akrabaları olan Akkaş ailesini rahatsız etti. Taraflar tartıştı. Bu sırada Kamile Demirel (53), yeğeni Ramazan Altun'un Ayşe Akkaş tarafından tartaklandığını gördü. Kavgayı ayırmak istedi. Ancak Ayşe Akkaş, serçe parmağının ucunu ısırıp kopardı! Kanlar içinde kalan kadın, çığlık attı. Apar topar eşi Rafet Demirel tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Taburcu olduktan sonra da soluğu karakolda aldı. Parmağını ısıran 'tan şikayetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Kamile Demirel, "Sokakta yeğenim Ramazan Altun'u dövdüğünü gördüm. Kavgayı ayırmak için gittiğimde bir anda ortada kaldım. Bu sırada sağ bileğimden yakalayan Ayşe Akkaş'ın serçe parmağımı ısırdığını fark ettim. Acı içinde kıvranırken parmağımın ucunun olmadığını gördüm. Tüm aramalara rağmen kopan parçayı bulamadık. Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" dedi. Demirel'in avukatı Hande Amioğlu ise "Ceza ve tazminat davası açacağız" diye konuştu.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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