Komşusunu yedi!

Antalya Kepez'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre kaynak işleri yapan, yapan Demirel ailesi, iş yerinde fazla gürültü yaptı. Komşuları ve akrabaları olan Akkaş ailesini rahatsız etti. Taraflar tartıştı. Busırada Kamile Demirel (53), yeğeni RamazanAltun'un Ayşe Akkaş tarafından tartaklandığınıgördü. Kavgayı ayırmak istedi. AncakAyşe Akkaş, serçe parmağının ucunu ısırıpkopardı! Kanlar içinde kalan kadın, çığlık attı. Apar topar eşi Rafet Demirel tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Taburcu olduktan sonra da soluğu karakolda aldı. Parmağını ısıran Ayşe Akkaş'tan şikayetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Kamile Demirel, "Sokakta yeğenim Ramazan Altun'u dövdüğünü gördüm. Kavgayı ayırmak için gittiğimde bir anda ortada kaldım. Bu sırada sağ bileğimdenyakalayan Ayşe Akkaş'ın serçe parmağımıısırdığını fark ettim. Acı içinde kıvranırken parmağımın ucunun olmadığını gördüm. Tüm aramalara rağmen kopan parçayı bulamadık.Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" dedi. Demirel'in avukatı Hande Amioğlu ise "Ceza ve tazminat davası açacağız" diye konuştu.
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