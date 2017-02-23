İzmir'de yaşayan Ali Aksoy, lüks villanın önünde pusu kurup kızı ve damadına kurşun yağdırdı. Korkunç olay, Çiğli İlçesi'nde lüks bir villanın önünde 8 Şubat'ta yaşandı. İddialara göre, emekli olan Aksoy ile kızı Özlem (46) ve müteahhit eşi Murat Osmanoğlu (54) arasında para anlaşmazlığı vardı. Öfkeli adam, kızını ve damadını öldürmek için korkunç bir plan hazırladı.



KİRALIK ARAÇLA KAÇTI

Bir otomobil kiralayarak damadına ait villanın önüne giden kayınpeder, araçtan inip park halindeki cipi yaktı. Aracının alev aldığını gören Murat Osmanoğlu ve eşi ise hemen dışarı koşup yanan aracı söndürmeye çalıştı. Bu sırada Aksoy, alevlerle boğuşan kızına ve damadına tabancayla ateş açtı. Yaşlı adam daha sonra olay yerinden kaçtı. Araç yangını ihbarı olan jandarma ekipleri, olay yerine gittiklerinde yanan cipin yanında kanlar içinde yerde yatan Osmanoğlu çiftiyle karşılaştı. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Müteahhit Murat Osmanoğlu hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi Özlem Osmanoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Güvenlik güçleri, katili yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, olay saatinde villanın etrafından bir otomobilin 2 kez geçtiğini saptadı. Aracın Aliağa'dan Murat Osmanoğlu'nun kayınpederi Ali Aksoy tarafından kiralandığı anlaşıldı. Katil zanlısı olarak her yerde aranan Ali Aksoy'un otomobili kiraladıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan 10 liralık benzin aldığı, daha sonra damadına ait villanın önünde park halinde duran cipi ateşe verip, kızını ve damadını öldürmek için pusuya yattığı ortaya çıktı.



TORUNLARINI TEHDİT ETMİŞ

Kayınpeder Ali Aksoy, cipte kasıtlı olarak yangın çıkarıp, aracı söndürmeye gelen damadına ve kızına ateş etti. Aksoy'un olay sırasında "Bunu siz istediniz" diye bağırdığı ve torunlarını da ölümle tehdit ettiği iddia edildi.