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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü
Kati Piri, " Referandumda sandıktan 'evet' oyu çıkarsa o zaman AB bu durumu Kopenhag Kriterleri açısından, yani bu yeni yönetim tarzının Kopenhag Kriterleri açısından uygunluğunu değerlendirecektir" dedi.
23 Şubat 2017, Perşembe 18:52
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KIZIM BAK GIT ISINE SUPURGE SAPI ELIMDE
Önce sen kendi evinin önünü temizle .
zaten terörü yaratan avrupadır bu itleri ellerinde kullanıp müslümanları yakıp yıkmaktadırlar terör aracılığla müslümanların yok olmasını istemektedirler
Koalisyon kurulmaz ise cart olur,HDP barajı geçmez ise curt, AK parti tek başına iktidar olur ise o olur,şu olur,bu olur,görüldüğü gibi itler ulur kervan yürür,KATİ'de PİRE olur.
birbirinize çok yakıştınız artık avrupa bizim gözümüzde terorist avrupadır siz çocuklara ve masum halka mermi sıkan şerefsizlerin şerefsiz sığınağısınız menfaatleriniz o kadar kör yapmışki sizi hala demokrasi dersi vermeye kalkıyorsunuzda elleri kanlı teroristlerin elini sıktığnızda üzerinize sıçrayan kanı göremiyorsunuz türk halkının gözünde yok hükmündesiniz
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