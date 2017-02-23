Yol Durumu
  1. Cenevre görüşmeleri yeniden başladı
  2. İstanbullulara güzel haber! Yüzde 80 azaldı

'den küstah tehdit!

Terör destekçisi , anayasa değişikliği ile ilgili açıklamasında küstah bir tehditte bulundu...

Kati Piriden küstah tehdit!
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü , "da sandıktan 'evet' oyu çıkarsa o zaman AB bu durumu Kopenhag Kriterleri açısından, yani bu yeni yönetim tarzının Kopenhag Kriterleri açısından uygunluğunu değerlendirecektir" dedi.
Etiketler: ,
  • 23 Şubat 2017, Perşembe 18:52
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)
ALI KOR ALI KOR

KIZIM BAK GIT ISINE SUPURGE SAPI ELIMDE

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.02.2017 23:15
Este Este

Önce sen kendi evinin önünü temizle .

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.02.2017 21:53
kezili kezili

zaten terörü yaratan avrupadır bu itleri ellerinde kullanıp müslümanları yakıp yıkmaktadırlar terör aracılığla müslümanların yok olmasını istemektedirler

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.02.2017 21:42
FANİ FANİ

Koalisyon kurulmaz ise cart olur,HDP barajı geçmez ise curt, AK parti tek başına iktidar olur ise o olur,şu olur,bu olur,görüldüğü gibi itler ulur kervan yürür,KATİ'de PİRE olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 23.02.2017 21:06
deli balta deli balta

birbirinize çok yakıştınız artık avrupa bizim gözümüzde terorist avrupadır siz çocuklara ve masum halka mermi sıkan şerefsizlerin şerefsiz sığınağısınız menfaatleriniz o kadar kör yapmışki sizi hala demokrasi dersi vermeye kalkıyorsunuzda elleri kanlı teroristlerin elini sıktığnızda üzerinize sıçrayan kanı göremiyorsunuz türk halkının gözünde yok hükmündesiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır0
cevapla 23.02.2017 19:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar