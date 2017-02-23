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Karım beni öldürmeye çalıştı

4 ay önce öldürülen Irmak’ın babası Bilal Kupal, eşini ve diğer kızını katledip intihara kalkıştı. İfadesi ise şaşkınlık yarattı: Karım bıçakla saldırdı. O sırada odaya kızım geldi. Boğuşmada ikisi de öldü

Karım beni öldürmeye çalıştı
Manisa'da 14 Ekim günü 4 yaşındaki Irmak Kupal, tecavüze uğrayıp öldürüldü. Korkunç olayı Müge Anlı ortaya çıkardı. i canlı yayında itiraf eden hurdacı Himmet Aktürk, tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemeyle dava açıldı. Kızının öldürülmesiyle büyük üzüntü yaşayan baba Bilal Kupal, önceki gün cinnet getirdi. Eşi Suriye Kupal (44) ile diğer kızı Ayşe Kupal'ı (10) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da intihara kalkıştı. Hastanede tedavisi süren Bilal Kupal'ın cinayetin nedenini araştıran polise verdiği sözlü ifade ise şaşkınlık yarattı. Kupal, "Eşim sürekli telefonla konuşuyordu. Bu yüzden tartıştık. Sabaha karşı üzerimde bir ağırlık hissettim. Uyandığımda eşim elinde bıçakla beni öldürmeye çalışıyordu. Can havliyle yataktan kalkıp eşimle boğuşmaya başladım ve elindeki bıçağı aldım. Bunun üzerine odadan çıkıp kapıyı kilitledi. Ben de odada bulunan kürekle kapıyı kırıp dışarıya çıktım. Eşime önce kürekle vurdum. Sonra da bıçakladım. Bu sırada araya giren kızımda vücudunun çeşitli yerlerinden darbe aldı. Can çekiştiğini görünce kızımı da bıçakladım" dedi. Hamile olduğu belirlenen Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın cenazeleri, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Ceylan TORLAK
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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