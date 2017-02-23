Kalp kalbe verdiler

İzmir Bodrum'da kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatının ardından yapay kalp cihazı takılan 7 yaşındaki Tuğra Dizyörür'ün, yaşam mücadelesi 14. gününü tamamladı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Dizyörür, 'Acilin acili' koduyla kalp nakli beklemeye başladı. Talihsiz çocuğun yeniden gözlerini açması için Türkiye'nin her köşesinden 3-10 yaşları arasındaki "kalp hastası çocuklar" videolu çağrı yaptı. "Doğuştan kalp hastaları" adlı sosyal medya grubu üyesi çocuklar, Tuğra için "gözlerini aç, aramıza dön" mesajları gönderdi.



KAHRAMANINI ARIYOR

Tuğra'nın annesi Çiğdem Dizyörür, "Mesajları oğluma dinlettim. Gözleri doldu, hepsine teşekkür etti. Kalp nakli bekliyoruz. Tuğra kahramanını arıyor" dedi.