Kalp kalbe verdiler

İzmir Bodrum'da kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatının ardından yapay kalp cihazı takılan 7 yaşındaki Tuğra Dizyörür'ün, yaşam mücadelesi 14. gününü tamamladı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Dizyörür,'Acilin acili' koduyla kalp naklibeklemeye başladı. Talihsiz çocuğun yeniden gözlerini açması için Türkiye'nin her köşesinden 3-10 yaşları arasındaki "kalp hastası çocuklar" videolu çağrı yaptı. "Doğuştan kalp hastaları"adlı sosyal medya grubu üyesiçocuklar, Tuğra için "gözleriniaç, aramıza dön" mesajlarıgönderdi.
KAHRAMANINI ARIYOR
Tuğra'nın annesi Çiğdem Dizyörür, "Mesajları oğluma dinlettim. Gözleri doldu, hepsine teşekkür etti. Kalp nakli bekliyoruz. Tuğra kahramanını arıyor" dedi.
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