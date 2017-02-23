İzmir Bayraklı'da 2 çocuk annesi SedaÖzdemir Özbodur (32), önceki gün özelbir hastanede sezaryenle doğum yaptı. Gençkadın oğlu Deniz'e süt vermek istedi. Bebeğisüt emmeyince iddiaya göre hemşire, doktorlakonuşup mama almaları gerektiğini söyledi.Özbodur çifti, bebeğe 3 damla mama verdi.İlerleyen saatlerde, bebeğinde garip şeylerfark ettiğini ifade eden Özbodur, "Bebeğimikucağıma aldığımda, kolu ve kafası birdendüştü. Durumu tekrar bildirdik. Gelendoktorun müdahalesiyle bebeğim nefesalmaya başladı" diye konuştu. Daha sonrabebeğini alıp götürdüklerini söyleyen acılı anne:"Doğumdan 9 saat sonra eşimi çağırıpbebeğimizin öldüğünü söylemişler. Bendokuz ay karnımda taşıdığım bebeğimi 9saatte kaybettim. Doya doya göremedimbile. Çok büyük bir ihmal sonucu bebeğimikaybettiğimi düşünüyorum. Ortada cinayetvar." Özel bir gümrük firmasından çalışan babaSoner Özbodur (37) da şikayetçi olduklarınıbelirtti. Ailenin avukatı Fatih Kanmaz iseailenin şikayeti üzerine otopsi yapıldığını,bebeğin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucubelirleneceğini kaydetti. Olayın 'Bilinçli taksirleişlenmiş bebek cinayeti' olduğunu iddia edenKanmaz, sorumluların yargı önünde ceza almasıiçin olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.Hastane yetkilileri ise bebeğin, hemşirelerinbilgisi dışında baba tarafından verilenmamanın akciğere kaçması sonucu yaşamınıyitirdiğini iddia etti. Olayda hastane ve hastanegörevlilerinin ihmali olmadığını savundu. İlSağlık Müdürlüğü olayla ilgili incelemebaşlattı.
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