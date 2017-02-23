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'deniz'i

Deniz bebek, doğduktan 9 saat sonra hayatını kaybetti. Aile hastaneyi suçladı. Doktorlar ise “Haberimiz olmadan mama vermişler. Bebeğin akciğerine kaçmış” savunması yaptı...

İhmal denizi
İzmir Bayraklı'da 2 çocuk annesi Seda Özdemir Özbodur (32), önceki gün özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptı. Genç kadın oğlu Deniz'e süt vermek istedi. Bebeği süt emmeyince iddiaya göre hemşire, doktorla konuşup mama almaları gerektiğini söyledi. Özbodur çifti, bebeğe 3 damla mama verdi. İlerleyen saatlerde, bebeğinde garip şeyler fark ettiğini ifade eden Özbodur, "Bebeğimi kucağıma aldığımda, kolu ve kafası birden düştü. Durumu tekrar bildirdik. Gelen doktorun müdahalesiyle bebeğim nefes almaya başladı" diye konuştu. Daha sonra bebeğini alıp götürdüklerini söyleyen acılı anne: "Doğumdan 9 saat sonra eşimi çağırıp bebeğimizin öldüğünü söylemişler. Ben dokuz ay karnımda taşıdığım bebeğimi 9 saatte kaybettim. Doya doya göremedim bile. Çok büyük bir ihmal sonucu bebeğimi kaybettiğimi düşünüyorum. Ortada cinayet var." Özel bir gümrük firmasından çalışan baba Soner Özbodur (37) da şikayetçi olduklarını belirtti. Ailenin avukatı Fatih Kanmaz ise ailenin şikayeti üzerine otopsi yapıldığını, bebeğin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belirleneceğini kaydetti. Olayın 'Bilinçli taksirle işlenmiş bebek cinayeti' olduğunu iddia eden Kanmaz, sorumluların yargı önünde ceza alması için olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Hastane yetkilileri ise bebeğin, hemşirelerin bilgisi dışında baba tarafından verilen mamanın akciğere kaçması sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Olayda hastane ve hastane görevlilerinin i olmadığını savundu. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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