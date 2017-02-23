Genç kızların kabusu yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde son 2 ay içerisinde aynı caddede yaşları 16 ve 25 yaşları arasındaki 4 genç kız, bıçak tehdidiyle gasp edilip cinsel saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri, genç kızlarınkorkulu rüyası olan tacizciyiyakalamak için çalışma başlattı. Saldırıları gerçekleştiren kişinin, servis şoförlüğü yapan bir çocuk babası Turgay U. olduğu anlaşıldı. Polis, şüphelinin evinebaskın yaptı. Polisleri görünce evinin penceresinden atlayarak kaçmak isteyen tacizci, kısa sürede yakalandı.
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