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, 'da yasaklandı!

Ana Haber Sunucusu 'ın eleştirel konuşmasının ardından, televizyon kanalının 'daki yayını durduruldu.

FOX TV, Azerbaycanda yasaklandı!
'de 'ın sunduğu ana haberlerde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev'i, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atamasının ardından, Fatih Portakal'ın eleştirel yaklaşımı Azerbaycan'da büyük yankı toplamıştı. Bugün internet sitelerinde yapılan yayının garezli olduğu ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar verdiği şeklinde haberler manşetlere taşındı.

Birçok Sivil Toplum kuruluşu ve bazı milletvekilleri de bugün kendi sosyal hesaplarında bu konuyu gündeme taşıyarak, Fatih Portakal'ı eleştirdi. Bunun üzerine sosyal medyada Fatih Portakal adına eleştiriler ülke geneline yayıldı. Akşam saatlerinde ise Azerbaycan FOX TV'nin, Azerbaycan yayınını durduruldu.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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