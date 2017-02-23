Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 100 kişiden 40'ı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, örgüte finans sağlayan ve FETÖ faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütte yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar arasında sözde, "il-ilçe imamı", "büyük-küçük bölge imamı", "ünite imamı", "bölge talebe mesulü", "şehir dışı talebe mesulü", "arama tarama mesulü", "bölge muhasebecisi", "eyalet mesulü", "eyalet muhacir mesulü", "mütevelli grubu sohbet hocası", "ser rehber" gibi pozisyonlarda görev alanlar bulunuyor.

Türkiye'de her ilin sponsor olduğu bir ülkenin bulunduğu öğrenildi. İllerde toplanan himmetlerin bir kısmının, ilin sponsoru olduğu ülkelerde örgüte ait okullarda görev yapan öğretmenlere ve görevlilere gönderildiği bildirildi.

"17-25 SÜRECİNDEN SONRA YAPI FETRET DEVRİNE GİRDİ"

Operasyonun bir önceki aşamasında gözaltına alınan ve örgütün Konya il imamlığı yapan şüphelinin, ifadesinde, "Konya'nın bir yıllık himmet geliri 22 milyon lira, kurban bağışı adedi 6-7 bin, gazete ve dergi aboneliği 12 bin civarındaydı. Konya'nın 17-25 Aralık öncesi gelirlerine göre çok büyük düşüş yaşanmıştı. 17-25 Aralık sürecinin verdiği güven kaybı her sahada görülüyordu. Bir dönem 20 bin öğrenciyi bulan örgüte ait dershanelerde, öğrenci sayısı 2 bin öğrenci seviyesine düşmüş, okullar yüzde 40'a yakın öğrenci kaybetmiş, esnaf mütevellilerinde ciddi kopuşlar olmuş, ekonomik geliri yüzde 70'e yakın düşmüş, okul, dershane, yurt kadrosunun bir kısmını kaybetmiş, maaşlarını ödemekte ciddi zorluklar yaşar hale gelmişti. Mevlana Üniversitesi hastane inşaatının maliyeti altında ezilmiş, genel bir moralsizlik ve kararsızlık hali hakim olan bir yapıyla karşı karşıya kalınmıştı. Kısacası örgütün Konya ili yapılanması lale devrinden fetret devrine girmişti." dediği öğrenildi.

ÖRGÜTÜN DEŞİFRE EDİLDİĞİ ŞEMA, TÜM İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİYLE PAYLAŞILDI

Alınan bilgiler ve deliller doğrultusunda örgütün yapılanması tamamen deşifre edilerek şeması ortaya çıkarıldı. Şemanın tüm il emniyet müdürlükleriyle paylaşıldığı öğrenildi.

Polis, şemayı "sivil yapılanma" ve "eğitim yapılanması" olarak iki bölüme ayırdı. Fabrika gibi çalıştığı belirtilen örgütün, isteğe göre eleman yetiştirdiği tespit edildi. Ürün olarak değerlendirilen örgüt mensuplarının yetiştirildiği yer olan eğitim yapılanması, şemada "kırmızı" olarak gösterildi.

Sivil yapılanmadan sağlanan "himmetler"in eğitim yapılanmasına aktarıldığı tespit edildi. Örgüt için en değerli bölümünü ise ünite yapılanmasının oluşturduğu, "kurum ve mahrem ünite"ler olarak ikiye ayrılan bölümde, mahrem ünitelerde, "askeriye, emniyet, adliye, avukatlar, akademisyenler"in bulunduğu belirlendi.