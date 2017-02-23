Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmasında, 27 eski TUSAŞ çalışanı hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 24'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgu işlemleri sürüyor.
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adamlar heryere sizmislar....iiy karartma yapmislar...yillarca...
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