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Eski çalışanları 'den gözaltında!

nca yürütülen / soruşturması kapsamında, aralarında müdür, mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 24 eski Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, () çalışanı gözaltına alındı

Eski TUSAŞ çalışanları FETÖden gözaltında!

nın / soruşturmasında, 27 eski çalışanı hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 24'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında FETÖ'nün gizli haberleşme programı "" tespit edildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgu işlemleri sürüyor.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 13:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

adamlar heryere sizmislar....iiy karartma yapmislar...yillarca...

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evet0
hayır0
cevapla 23.02.2017 16:03
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