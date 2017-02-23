El Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, halihazırda DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.

Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı.

Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.



FİKRİ IŞIK: KONTROL ALTINDA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı. Bugün itibarıyla şehir merkezine de tamamen girildi ve arama tarama faaliyetleri başlamış oldu." dedi.