Yol Durumu
  1. Başbakan'dan kritik görüşme
  2. Terör mağdurlarına dev destek!

alacaklara zorunlu 'trafik adabı' dersi

trafikte saygı eğitimlerinin, sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesini hedefliyor.

Ehliyeti olanlar dikkat! Zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (), yeni alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabı" derslerinin içeriğinde yer alan trafikte saygı eğitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Etiketler: ,
  • 23 Şubat 2017, Perşembe 12:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar