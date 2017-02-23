Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabı" derslerinin içeriğinde yer alan trafikte saygı eğitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.