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Deste deste iyilik

Deste deste iyilik
Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde inşaat işçisi Sabit Şeker, namaz kılmak için gittiği Merkez Camisi girişindeki ayakkabı raflarının önünde 15 bin 200 euro buldu. Şeker'in olayı bildirdiği imamın anons yapması üzerine, paranın Zülfü Kuzu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Parayı tarla almak için biriktirdiğini söyleyen Kuzu "Tarla alacaktım. Pazarlık yapmıştım, parasını verecektim. Paramın bulunmasına çok sevindim. Sabit Şeker'i ödüllendirmek istedim ancak kabul etmedi" dedi. Şeker de "Ben işçiyim, paraya da ihtiyacım var. Buna rağmen onurlu yaşamamız lazım. Çok huzurluyum. Bulduğum parayı alsaydım belki maddi yönden rahatlardım ama ölene kadar hep rahatsız olurdum" diye konuştu.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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