Deste deste iyilik

Elazığ'ın Kovancılarİlçesi'nde inşaat işçisi SabitŞeker, namaz kılmak için gittiğiMerkez Camisi girişindekiayakkabı raflarının önünde 15 bin200 euro buldu. Şeker'in olayıbildirdiği imamın anons yapmasıüzerine, paranın Zülfü Kuzu'yaait olduğu ortaya çıktı. Parayıtarla almak için biriktirdiğinisöyleyen Kuzu "Tarlaalacaktım. Pazarlık yapmıştım,parasını verecektim. Paramınbulunmasına çok sevindim.Sabit Şeker'i ödüllendirmekistedim ancak kabul etmedi"dedi. Şeker de "Ben işçiyim,paraya da ihtiyacım var. Bunarağmen onurlu yaşamamız lazım.Çok huzurluyum. Bulduğumparayı alsaydım belki maddiyönden rahatlardım ama ölenekadar hep rahatsız olurdum" diyekonuştu.
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