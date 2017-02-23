Çağlar firarda

İzmir'de geçen 18 Ocak'ta cezaevinden firar eden, Çağlar Altıner (35), dün yakalandı. Adliyeye götürüldü. Kalabalıktan yararlanarak kaçmaya başladı. Polis, cezaevi firarisinin peşine düştü. Ekipler havaya ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Taşkın Koç (44) ile emekli polis memuru Cabbar İmran (64), Altıner'in üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Arkadan gelen polisler de bir elindeki kelepçeyi çıkartmayı başaran Altıner'i tekrar kelepçeledi. Polis, Koç ile İmran'a teşekkür edip firariyi adliyeye götürdü.