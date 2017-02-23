Çağlar firarda

İzmir'de geçen 18 Ocak'ta cezaevinden firar eden, ÇağlarAltıner (35), dün yakalandı. Adliyeye götürüldü. Kalabalıktan yararlanarak kaçmaya başladı. Polis, cezaevi firarisinin peşine düştü. Ekipler havaya ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasıyla kısa süreli panik yaşandı. TaşkınKoç (44) ile emekli polis memuru Cabbar İmran (64), Altıner'in üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Arkadan gelenpolisler de bir elindeki kelepçeyiçıkartmayı başaran Altıner'itekrar kelepçeledi. Polis, Koç ile İmran'a teşekkür edip firariyi adliyeye götürdü.
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