Büyük çağrı

Bugünden geriye baktığımızda ülkemizin ne tür badirelerden, operasyonlardan geçerek bu aşamaya vardığını ne yazık ki bazen unutabiliyoruz.
16 Nisan ile birlikte artık Türkiye'de yasama organı yok diyorlar. Ya dürüst ol. Siyaset eğer dürüst yapılırsa millet sizi bir yerlere getirir. Eğer siyaseti dürüst yapmazsanız sittin sene yine aynı yerde oturmaya devam edersiniz. Nerede yasama organı kalkıyor, böyle bir şey mi var? Yürütme sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde toplanıyor.
Yargı aynı şekilde konumunu yine koruyor. Yani yasama, yürütme, yargı var. Bunların hiçbirisinin ortadan kalkması diye bir şey söz konusu değil.
Bazı gerçekleri de görmemiz lazım. Sadece Cumhurbaşkanı- Başbakan kavgaları dahi tek başına sistemi sorgulamak için yeterlidir. Bu ülkede bunu gördük. Sayın Sezer, Sayın Ecevit, bunlar dünya görüşü olarak da birbirlerine yakın insanlardı, belki de tıpa tıp aynıydılar. Ama rahmetli Ecevit'in yüzüne Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Bir anda, ertesi gün döviz ne oldu, malum.
Biz diyoruz ki bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun başka çıkışı yok. İşte Anayasa komisyonunda bacak ısırmadan burun kırmayı gördük.
Dışişleri Bakanı arkadaşımı, istişarelerimizle Cumhurbaşkanlığı makamına getirdik. Sonra da gayet uyumlu bir şekilde yürüdük.
Önceki Sayın Cumhurbaşkanı ile bu noktada sıkıntılar yaşadık. Gürültü, patırtı olmadıysa o da bizim sabrımızdan kaynaklanmıştır.
Kandil 'Gelin hayırda buluşalım' diyor. Kim bunlar?
Milletime, gerek AK Parti tabanı, gerek MHP tabanı, gerek CHP tabanı, oraya gönül vermiş olanlar, hatta HDP'ye gönül vermiş tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin bu büyük tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim ve böylece 16 Nisan'da birliği, beraberliği, bütünlüğüyle güçlü, lider, müreffeh bir Türkiye'nin sistem noktasında temel taşlarını yerli yerine koyalım.
DEDİKODU YAPMAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle, darbeyle, kaos denemeleriyle dize getirilemeyen Türkiye'yi ekonomiyle vurmaya çalıştıklarını belirterek, "Dedikoduya gerek yok. Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi sorunu yok" dedi.
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