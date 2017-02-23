Başbakan Yıldırım Pakistan'lı mevkidaşıyla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i Çankaya Köşkü'nde törenle karşıladı.

Resmi tören, Yıldırım ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Şerif, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

TÜRKİYE-PAKİSTAN YDSK TOPLANTISI

Başbakan Binali Yıldırım ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 5. Toplantısı'na başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye-Pakistan YDSK 5. Toplantısı gerçekleştirildi.

Yıldırım ve Şerif'in başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadik Babür Girgin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud ile diğer yetkililer katıldı.



