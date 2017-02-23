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Aysever'e "hakaret" suçundan ceza

, bir gazetede yazdığı köşe yazısıyla "TBMM'yi aşağılamak" suçundan, 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılandığı davada, "kamu görevlisine hakaret" suçundan, 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Aydın Doğanın müptezel tetikçisine ceza

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık katıldı. Müdahil Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını (TBMM) ise avukat Fazilet Nurel Uğurel temsil etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aysever'in, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinden değil, eylemine uyan 125/1-2. maddelerinde düzenlenen "kamu görevlisine hakaret" suçundan, 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme bu cezayla ilgili, sanık istemediği için herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gitmedi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 14:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hizipsavar hizipsavar

bunalr istiyor ki yine ülkeyi isaril uşağı paşalr yönetsin. yargı sözde alevi delerinin kontrolünde olsun ama hgeçti o günler. çiğerinin beş para etmediğini anlayınca çirkefleşti.sabret güzelim öldürüüc darbe nisan da esameniz okunmayacak örümcek beyinli yobaz zihniyetiniz yok olup gidecek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 23.02.2017 15:48
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