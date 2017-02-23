İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Enver Aysever katıldı. Müdahil Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını (TBMM) ise avukat Fazilet Nurel Uğurel temsil etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aysever'in, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinden değil, eylemine uyan 125/1-2. maddelerinde düzenlenen "kamu görevlisine hakaret" suçundan, 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme bu cezayla ilgili, sanık istemediği için herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gitmedi.