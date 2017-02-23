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Aşırı dozda ilaç ciğerinden etti

Aşırı dozda ilaç ciğerinden etti
Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde yaşayan Yağmur Özlem Şimşek (5), 2016'da yüksek ateş ve grip şikayetiyle devlet hastanesine gitti. Küçük kız, hastanede aşırı dozda verilen 'Parasetamol' içeren ilaç nedeniyle karaciğerini kaybetti. Grip şikayetiyle gittiği hastanede karaciğerinden olan Yağmur'a babası Murat Şimşek'ten alınan karaciğer parçası nakledildi. Yağmur hastane odasında iyileşmeyi beklerken, baba Şimşek kızının ihmal mağduru olduğunu söyledi. Kızına yüksek dozda ilaç uygulayan sağlık görevlileri için suç duyurusunda bulunan baba, davanın hala sürdüğünü belirtti. Kelkit Devlet Hastanesi yetkilileri ise olaya adı karışan sağlık personelleri hakkında soruşturma açıldığını ifade etti.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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