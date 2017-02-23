Aşırı dozda ilaç ciğerinden etti

Gümüşhane'ninKelkitİlçesi'ndeyaşayan YağmurÖzlemŞimşek (5),2016'da yüksekateş ve gripşikayetiyle devlethastanesinegitti. Küçükkız, hastanedeaşırı dozda verilen'Parasetamol'içerenilaç nedeniylekaraciğerinikaybetti. Grip şikayetiyle gittiği hastanedekaraciğerinden olan Yağmur'a babasıMurat Şimşek'ten alınan karaciğer parçasınakledildi. Yağmur hastane odasında iyileşmeyibeklerken, baba Şimşek kızının ihmalmağduru olduğunu söyledi. Kızına yüksekdozda ilaç uygulayan sağlık görevlileri içinsuç duyurusunda bulunan baba, davanınhala sürdüğünü belirtti. Kelkit Devlet Hastanesiyetkilileri ise olaya adı karışan sağlıkpersonelleri hakkında soruşturma açıldığınıifade etti.
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