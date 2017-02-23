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" Türkleri k için her yolu deniyor"

Almanya Türkleri korkutmak için her yolu deniyor
A Haber'de yayınlanan Arka programında Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu:

♦ Cami İmamına diyor ki sen teröristleri ihbar ediyorsun bir casussun. Bu ne demektir o cemaatede aynı suçlamayı yapıyor hatta camiye giden cemaatide, cami derneğinide suçlamış oluyor. Bunlar özünde çok ustaca bir plan insanlar kokutulmaya çalışılıyor. Örneğin Binali Yıldırım Başbakanımız Cumartesi günü Oberhausen'daydı, Dışisleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü Köln'deydi bu toplantılar olmasın diye ne numaralar yapıldı ne üst düzey politikacılar devreye girdi.

"Almanya Türkleri korkutmak için her yolu deniyor"

♦ Bakın 'nın Adalet Bakanı Heiko Maas Sosyal Demokrat bir politikacı Saarland'dan geliyor orada Başbakan'dı ben onun için seçim kampanyası için çalışmıştım geçmişte ve bu Adalet Bakanı çıktı Başbakanımızın toplantılarına laf etti, Dışişleri bakanımızdan rahatsız oldu şimdi kıyamet kopuyor.

♦ Duymuşlar bir yerlerden Cumhurbaşkanımız Erdoğan gelecekmiş hangi gün gelecek ne zaman gelecek bilinmiyor ama şuan Bild gazetesi, Focus dergisi herkes kıyameti koparıyor. Manşet Atıyorlar panik ortamı yaratıldı özellikle Almanya'da yaşayan Türkleri ürkütmek, k ve Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemerini engellemek için.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 00:08
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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M.Ali M.Ali

Maalef , Ceyhun Bey'in de dile getirdiği gibi, Almanya,iki maske oyunu nu oynamaktadır. Korkuları,Türkler çoğalır, zamanla her sahada söz hakkı olur, düşüncesindeler. Aslında, böyle olsa bile, Türkler,bulundukları toprakları daime korumuş,savunmuşlardır. Bu,at gözlüğü takmışlara anlatmak lâzım,Türkler den zarar gelmez, fayda dokunur,diye. Saygılarımızla, Almanya, Münih

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.02.2017 01:19
Vatansever Vatansever

Ahlak yoksunu,kokuşmuş avrupa devletleri,Türkiye'nin istikrarı ve büyümesi karşısında her türlü pisliği ve davranışı kendilerine prensip edinmişler ama yok öyle yağma artık sizlerin önünde el pençe divan duracak bir Türkiye ve halkı yok.Bunu kafanızın ve aklınızın bir köşesine iyi yazın ve unutmayın.Bu güçlü ülkeye ihanet eden bütün teröristlere kucağınızı açıp,ve türkiye'ye ve türk halkına her türlü zulüm yapmaya hakkınız yok.Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.02.2017 00:30
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