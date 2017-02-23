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ABD'nin konsolosluk çalışanı 'dan nda

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluk tercümanı , terör örgütü 'ya yönelik operasyonda na alındı.

ABDnin konsolosluk çalışanı PKKdan gözaltında

ABD Adana Konsolosluğu'nda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan , terör örgütü üyeliği iddiasıyla na alındı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Geçtiğimiz günlerde Mardin'de, 'Behzat' kod adlı terör örgütü üyesinin ölü ele geçirilmesinin ardından, Nusaybin İlçesi'ne giderek örgüt sempatizanlarını eylemsel faaliyetlere yönlendirdiği iddia edilen Hamza Uluçay için Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı. Uluçay'ın Adana'daki evine operasyon düzenleyen polis, kimseyi bulamadı. Bunun üzerine ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri ile görüşülmesinin ardından Uluçay, polis ekiplerine konsolosluk binasının önünde teslim edildi. Polis ekipleri Uluçay'ı sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne götürdü.



F SERİSİ 1 DOLARLAR
Uluçay'ın evinde yapılan aramada ise yasadışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, 7 'F' serisi, 7 'B' serisi, 2 'K' serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar ele geçirildi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 18:14
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ali ali

allah bizleri ve ülkemizi bu gibi işbirlikçi vatan hainlerinden korusun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.02.2017 23:00
SEDAT SEDAT

ABD....DÜŞMANIMIZDIR...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.02.2017 19:07
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