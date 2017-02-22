Yol Durumu
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Yüksek gerilim

Yüksek gerilim
Rize 'de yaşayan Kemal (72) ve Zeliha Gülay (70) çifti, yüksek bir tepede bulunan evlerine gitmekte zorlanmaya başladı. Evlerine ulaşım için patika yolu kullanmak zorunda kalan çift, komşularıyla da yol yapımı konusunda anlaşamadı. Bu durum onları tehlikeli bir yol denemek zorunda bıraktı! Çift, yerden 70 metre yükseklikte bulunan ve yük taşımak için tercih edilen 'teleferiği' kullanmaya başladı! Her gün aynı tehlikeli yolculuğu yapmak zorunda kalan çift, "Özellikle kış aylarında çok zorlanıyoruz. Patika yolda gidip gelmek zor. Yabani hayvanlar oluyor, korkuyoruz. Yetkililerden bize yeni bir teleferik yapmasını istiyoruz" dedi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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