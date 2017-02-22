Yeni uygulama ile hastalara büyük kolaylık!

Fiziksel altyapı kapasitesinin geliştirilmesi ve teknolojik hizmet erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışma sonuçlarına göre, hastane binalarının içerisinde gitmek istenilen yere kolaylıkla ulaşamamak, hastaların en sık yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor.

UYGULAMA İNTERNETE İHTİYAÇ DUYULMAKSIZIN MOBİL OLARAK DA HİZMET VERİYOR

Bu soruna kalıcı çözüm olabilmesi amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansının mali desteğiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülen Sağlık Turizmi Projesi'nin alt çalışması olarak, erişilebilirliğin artırılmasını sağlayacak, "Navigasyon Destekli Hasta Yönlendirme Sistemi" projesi geliştirildi.





MOBİL OLARAK DA HİZMET VERİYOR

Sistem, hastane binasının içerisinde stratejik olarak belirlenmiş yerlere, beş kiosk cihazı ile iç ve dış mekan lokasyon uygulama cihazlarının yerleştirilmesiyle çalışıyor. Uygulama, akıllı telefonlara yönelik geliştirilen sistem sayesinde, internete ihtiyaç duyulmaksızın mobil olarak da hizmet veriyor.

TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLMAK ÜZERE 3 DİLDE KULLANILABİLİYOR

Sağlık hizmeti alan yerli ve yabancı hastaların, hastane içi ve çevresinde gidecekleri yerleri kolayca bulabilmelerini sağlayan uygulama, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde kullanılabiliyor.

Sesli ve yazılı bilgilendirme yapabilmesinin yanı sıra, hastanın fiziki durumu da göz önünde bulundurularak alternatif rotalar oluşturulabilen sistem, binanın tümüne yerleştirilen sinyal vericiler sayesinde internet bağlantısına gerek duyulmadan kullanılabiliyor.