Vahşet ana!

İzmir Menemen'de üvey babası tarafından öldürülen AhmetCoşkun (15) cinayetiyle ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Anne-babası ayrılan Coşkun, Karşıyaka'daki bir Kur'an kursunda kalmaya başladı. Yurtta aşçılık yapan Müştak Mozzak, Ahmet vasıtasıyla anne Elif Mozzak ile tanıştı. Genç kadınla evlenen Müştak Mozzak, 4.5 aylık hamile olan eşinin oğlu Ahmet'e olan düşkünlüğünü kıskandı. 1 hafta önce ise Ahmet sırra kadem bastı. Polisin her yerde aradığı Ahmet'in Manisa'daki bir su kuyusunda cesedine ulaşıldı. Ahmet'in kafasına vurularak kuyuya atıldığı saptandı. Cinayetle ilgili Ahmet'in üvey babası Müştak Mozzak, eşi ve arkadaşı Y.K. ile birlikte gözaltına alındı. Sorgusunda Ahmet'i öldürdüğünü itiraf eden üvey baba, cinayet öncesi akıl danıştığı arkadaşı Y.K.'nin, "Kafasınasopayla vurup, götürür atarsın" dediğini anlattı. Cinayetten sonra da eşini aradığını söyleyen katil, "O işi hallettim dedim. O da bana, 'Bunu daha sonra konuşalım' diye yanıt verdi" ifadesini kullandı.
Anne: haberim yoktu Oğlunu öldüren eşi tarafından suçlanan anne Elif Mozzak'ın ise "Hiçbir şeyden haberim yoktu. Oğlumu cep telefonundan aradım ulaşamadım" diye savunma yaptı. Ahmet'i başına keser sapıyla vurduktan sonra ayağına taş bağlanarak su dolu kuyuya atan üvey baba Müştak Mozzak, anne Elif Mozzak ve zanlının arkadaşı Y.K. tutuklandı.
AHMET'İ CAN ÇEKİŞİRKEN KUYUYA ATMIŞ
Cesedi su kuyusundan çıkan Ahmet'in ön otopsi raporu tüyler ürpertti. Ahmet'in başına aldığı darbelerden dolayı kafatasının çatladığı, beyin kanaması geçirdiği ve baygın halde su kuyusuna atılarak öldürüldüğü tespit edildi.
ÖZ BABA KONUŞTU: CİNAYETİ ÜSTÜMEYIKACAKLARDI İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Ahmet'in cenazesi, dün öz babası MustafaAli Coşkun'a (43) teslim edildi. Coşkun, boşandıktan sonra oğlunun velayetinin annesine verildiğini ve sonrasında kendisine gösterilmediğini söyledi ve ekledi: "Annesi sürekli 'Baban seni kaçıracak' diyerek oğlumu benimle görüştürmedi. Çocuğuma onu kaçıracağım yönünde telkinlerde bulunuyorlardı. Belki de olayı benim üzerime yıkacaklardı. İnşallah adalet yerini bulur. En büyük cezayı alırlar."
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