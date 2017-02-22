Torpidodaki yedek anahtara dikkat!

İstanbul'da park halindeki 2 lüks otomobil çalındı. Polis, hırsızları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların, camı kırıp torpidodaki gizli bölmeye konan 2. yedek anahtarı kullanarak otomobilleri çaldığı ortaya çıktı. Kameralardan kimlikleri belirlenen hırsızların yakalanması için operasyon düğmesine basıldı. Şüpheliler Hakan A. (39) ile Dilara Y. (20), çaldıkları aracın içinde gözaltına alındı.