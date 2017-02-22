Torpidodaki yedek anahtara dikkat!

İstanbul'da park halindeki 2 lüksotomobil çalındı. Polis, hırsızları yakalamakiçin güvenlik kameralarını incelemeyealdı. Hırsızların, camı kırıp torpidodaki gizlibölmeye konan 2. yedek anahtarı kullanarakotomobilleri çaldığı ortaya çıktı. Kameralardankimlikleri belirlenen hırsızların yakalanmasıiçin operasyon düğmesine basıldı.Şüpheliler Hakan A. (39) ile Dilara Y. (20),çaldıkları aracın içinde gözaltına alındı.
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