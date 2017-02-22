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‘Tatar Ramazan’ yetim kaldı

‘Tatar Ramazan’ yetim kaldı
Aralarında "İnsanları Seveceksin", "Tatar Ramazan" gibi filmlerin de olduğu pek çok yapımın liğini vyapan Melih Gülgen (71), akciğer kanserine yenik düştü. Gülgen'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazının ardından defnedilecek.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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