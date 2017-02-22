Yol Durumu
  1. İnsanlık dondu
  2. Eşimle kavga ettim darbeye gittim

Taş kalpliler

bütün lere kapılarını kapattı. Gelenler ise rahat etmesin diye elinden geleni yaptı. ’te göçmenlerin yattığı köprü altına devasa kayalar bırakıldı. Türkiye’ye söz verdiği göçmen yımı parasını vermeyen ’nın televizyonu ARD ise Türkiye’deki göçmenlerin parasızlıktan böbreklerini sattığını yazdı

Taş kalpliler
Katil Esad, ülkesi 'de yüzbinlerce vatandaşını öldürdü. 5 yıldır devam eden iç ta milyonlarca insan ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Türkiye resmi rakamlarla 3 milyon ye kucak açtı. Birliği ülkeleri ise toplamda bu rakamın yarısına bile ulaşamadı. Göçmenler Avrupa'ya gitmeye çalıştıkça zulme uğradı. Sınırlarını kapatan, dikenli ve elektrikli teller ören, göçmen botlarını batırarak insanları ölüme terk eden Avrupa, insanlık sınavından kaldı. Ülkelerine gelmeyi başaran mültecilere de kusu yaşattı. Bazı ülkeler göçmenlerin tüm mal varlıklarına el koydu. Bazıları onları polise coplattırdı. göçmen kamplarına utanç duvarları ördü. Son olarak Fransa ise Paris'te bir köprü altına sığınan insanlar rahatsız olsunlar diye bu alana dev kayalar yerleştirdi. Tüm bu insanlık dışı uygulamaların yanında Avrupa Türkiye'nin göçmenlere ev sahipliği yapması için toplam 7 milyar euro vereceğini taahhüt etti. Ancak birkaç yüz bin euro dışında hiçbir ödeme yapılmadı.



TÜRKİYE'Yİ KARALIYORLAR
Göçmenlere yaptıkları muameleden dolayı yüzleri hiç kızarmayan Avrupa'nın en önemli ülkesi Almanya'daki devlet televizyonu ARD ise "Yuh artık" dedirtecek bir habere imza attı. Göçmenlere sırt çeviren, onları insan yerine bile koymayan Almanya'nın televizyonu, Türkiye'de yaşayan mültecilerin çok zor durumda olduklarını yazdı. Uluslararası örgütler tarafından dünyanın en iyi göçmen kampı ilan edilen onlarca kampın bulunduğu Türkiye'de göçmenlere çok kötü davranıldığını söyleyen televizyon, bazı sığınmacıların para için 30 bin dolara böbreklerini satılığa çıkardığını anlattı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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