Sultan gibi karşılama

2.51’lik boyuyla Guinness’e giren Sultan Kösen’in ünü, sınırları aştı. 16 bin kilometre uzaklıktaki Samoa’da herkesi kendisine hayran bıraktı. Başbakan, ‘Ülkeye ayak basan ilk Türk’ ilan ettiği ‘uzun adamı’ sultanlar gibi karşıladı
Mardinli Sultan Kösen (34) dünyayı kendine hayran bıraktı. 2.51 santimetrelik boyuyla "dünyanınen uzun insanı" ilan edilen Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Dünyaca ünlü bir isim haline gelen Kösen'e çok sayıda ülkeden davet yağdı. Uzun adam, dünyayı dolaşmaya başladı. Kösen son olarak, özel birşirketin onur konuğu olarak Büyük Okyanus'un güneyindeki Polinezya'da bulunan adalar ülkesi Samoa'da düzenlenen Turizm Tanıtım Fuarı etkinliğine katılmak için uzun bir yola çıktı. "Uzun adam", Türkiye'den 16 bin 391 kilometre uzaklıktaki Samoa'ya 2 gün süren yolculuğun ardından ulaştı. Havaalanında ülkenin Başbakanı Tuilaepa SaileleMalielegaoi tarafından karşılanan Kösen, "sultanlar gibi" ağırlandı. Sultan Kösen, kendisinin ülkeye ilk ayak basan Türk olması nedeniyle, Başbakan Malielega tarafından karşılanıp başbakanlık sarayında ağırlandığını açıkladı. Kösen ayrıca Türkiye'yi binlerce kilometre mesafede tanıtıyor olmanın gururunu yaşadığını söyleyerek şunları anlattı: "Ülkemden on binlerce kilometre uzaklıkta haklı bir gururun sevinci içerisindeyim. Ne mutlu bana ki bu topraklarda Mardin'i tanıtma şansı bana nasip olmuş oldu. Beni sarayında kabul eden ve beniağırlayarak 'bu ülkeye ayak basanilk Türk vatandaşı' olduğumunmüjdesini veren Samoa BaşbakanıTuilaepa Sailele Malielegaoi'yave diğer yetkililere, gösterdiklerisıcakkanlı misafirperverlikten ötürüülkem ve milletim adına teşekkürediyorum."
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