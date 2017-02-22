Sokak ortasında harakiri yaptı

Kayseri'de, Taşçıoğlu Kur'an Kursu'nda 1.5 yıldır eğitim gören Emre Ü. (16), iddialara göre, derslerinde başarılı olmadı. Bunalıma giren Emre, sokak ortasında elindeki bıçağı karnına sapladı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Emre'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.