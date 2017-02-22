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Şehidimiz var

Şehidimiz var
Fırat Kalkanı Harekatı'nda bölgesinde patlayıcı temizliği yaparken iş makinesinin el yapımı patlayıcıya basması sonucu meydana gelen patlamada Komando Piyade Üstçavuş Yunus İşcan düştü. 33 yaşındaki şehit in Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin evli ve 1.5 yaşında bir oğlu olduğu, eşi Hafife Özden ile oğlu Yiğit'in Kayseri'de bulundukları öğrenildi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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