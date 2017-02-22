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Sabaha kadar Zaman okuttular

Sabaha kadar Zaman okuttular
Şike davası ikinci gün de devam ederken, 2012 yılında davasında tek şikayetçi olarak dilekçe veren Fenerbahçe Kongre Üyesi Sadettin Sakızca, o süreçte yaşadıklarını anlattı. Bugün mahkemede konuşacak olan Sakızca, "2013 yılında örgüt suçlarına bakan Savcı Osman Şanal (Şu anda 'den hapis yatıyor) bir şekilde beni suçlamak istedi ama tabii onu beceremedi. Ancak onun talimatı üzerine yine FETÖ'cü polisler nezarette başımda bekleyerek sabaha kadar bağıra bağıra Zaman Gazetesi okutturdular bana" dedi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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