Sabaha kadar Zaman okuttular

Şikekumpas davasıikinci gün dedevam ederken,2012 yılında şike davasındatek şikayetçi olarak dilekçeveren Fenerbahçe Kongre ÜyesiSadettin Sakızca, o süreçteyaşadıklarını anlattı. Bugünmahkemede konuşacak olanSakızca, "2013 yılında örgütsuçlarına bakan Savcı OsmanŞanal(Şu andaFETÖ'denhapisyatıyor) bir şekilde benisuçlamak istedi ama tabiionu beceremedi. Ancak onuntalimatı üzerine yine FETÖ'cüpolisler nezarette başımdabekleyerek sabaha kadarbağıra bağıra Zaman Gazetesiokutturdular bana" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.