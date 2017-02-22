Önce kurtardılar sonra kestiler

Afyonkarahisar'ınSandıklıİlçesi'ne bağlı EkinhisarKöyü'nde yaşayanİsa Eryılmaz'aait inek, su kuyusunadüştü. Köylüler,hayvanı çıkarmakiçin uzun süreuğraştı. Yaklaşık 10metre derinliktekikuyudan ineği çıkaramayanköylüler,itfaiyeden yardımistedi. Olay yerinegiden ekipler, çekicive halat yardımıylayaklaşık 1 saatlikçalışma sonucuineği kuyudan çıkardı.Sahibi, vücudundakırıklar olduğu tespitedilen hayvanı, telefolmaması için, kasapyardımıyla olay yerindekestirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.