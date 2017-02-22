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Önce kurtardılar sonra kestiler

Önce kurtardılar sonra kestiler
Afyonkarahisar'ın İlçesi'ne bağlı Ekinhisar Köyü'nde yaşayan İsa Eryılmaz'a ait inek, su kuyusuna düştü. Köylüler, hayvanı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyudan ineği çıkaramayan köylüler, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, çekici ve halat yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ineği kuyudan çıkardı. Sahibi, vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen hayvanı, telef olmaması için, kasap yardımıyla olay yerinde kestirdi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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