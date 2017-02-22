Kurşun adres sormadı!

İstanbul Fatih'te önceki akşam bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Sabıkalı katil MehmetÜnvanlı, suikast silahı uziile soyadı belirlenemeyenAdnan adlı kişiye kurşunyağdırdı. Olayda Adnan ile birlikte Cem Baydar, Halil Kasapoğlu, Eyüp Baş, Hasan Açar ve Nejdet Aslan da yaralandı. Yaralılar hemen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgisi olmayanve çevresinde çok sevilenemlakçı Nejdet Aslan,tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis, saldırının ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.
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