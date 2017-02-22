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Kurşun adres sormadı!

Kurşun adres sormadı!
İstanbul 'te önceki akşam bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Sabıkalı katil Mehmet Ünvanlı, suikast silahı uzi ile soyadı belirlenemeyen Adnan adlı kişiye kurşun yağdırdı. Olayda Adnan ile birlikte Cem Baydar, Halil Kasapoğlu, Eyüp Baş, Hasan Açar ve Nejdet Aslan da yaralandı. Yaralılar hemen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgisi olmayan ve çevresinde çok sevilen emlakçı Nejdet Aslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis, saldırının ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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