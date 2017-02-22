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Kendimi yakacağım

Kendimi yakacağım
'de uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Papatya A. ile eşi İrfan A. geçen hafta cezaevine gönderildi. Çiftin oğlu S.A. (14) ise bunalıma girdi. Dün akaryakıt istasyonundan benzin alan genç, evinin önüne gitti. "Kendimi yakacağım" diye haykırdı. Olay yerine giden polis, genci ikna edip gözaltına aldı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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